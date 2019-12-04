Красноярск, , 00:23 — REGNUM Одна из главных новогодних ёлок установлена в Красноярске на своём традиционном месте — нижнем ярусе Театральной площади. Об этом 3 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Сборка 46-метровой искусственной новогодней ели началась 31 октября. Накануне рабочие закончили монтаж верхушки и развесили электрические гирлянды. Официально ёлка и ледовый городок на Театральной будут открыты 20 декабря.

До недавнего времени новогодняя ёлка на Театральной площади была главной и самой большой в Красноярске. Теперь она уступила первенство новогодней хозяйки города своей 55-метровой товарке, устанавливаемой на новом главном месте для проведения масштабных городских праздников — на острове Татышев.

Третья главная городская ёлка высотой 20 метров будет установлена на площади Революции. И свои новогодние красавицы будут установлены на главной площадке каждого района Красноярска.

Установка ёлки на Театральной обошлась мэрии в 9 млн рублей. Всего на главные городские ёлки и ледовые городки в этом году будет израсходовано более 30 млн рублей.

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