Рига, , 00:05 — REGNUM Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), объединяющая 80 стран, провела исследования в ходе которого латвийские школьники продемонстрировали высокий уровень знаний по математике и низкий по чтению, чем в среднем среди всех государств ассоциации, пишет портал lsm.lv.

Латвия принимает участие в этом исследование с 1998 года. В этот раз проверялся уровень знаний у 15-летних. 6000 девятиклассников из 380 школ приняли участие в мониторинге знаний.

Количество читающих школьников за эти годы уменьшилось. Уровень грамотности у девочек выше, чем у мальчиков, а серьёзных различий в уровне знаний между учениками латышских школ и школ, в которых учатся дети, в чьих семьях языком общения является русский не наблюдалось.

Кроме того, исследование показало, что в Латвии нет прямой зависимости высоких результатов в учёбе и социально-экономического положения семьи. Дети из малообеспеченных семей способны показывать хорошие результаты в учёбе.