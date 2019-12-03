Вена, , 23:18 — REGNUM Общеобразовательная школа при российском посольстве в Австрии получила имя Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, написал 3 декабря посол России в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

Российский дипломат уточнил, что имя героя присвоено школе приказом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Посол уточнил, что 18 февраля 2020 г. в австрийской столице в связи с этим пройдут торжественные мероприятия.

Напомним, Дмитрий Михайлович Карбышев погиб в нацистском концлагере Маутхаузен в ночь на 18 февраля 1945 г. Нацисты пытали его, затем облили его водой на морозе и убили.