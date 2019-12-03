Бишкек, 3 декабря 2019, 23:04 — REGNUM Американский благотворительный фонд «Help the children» («Поможем детям») подарил 12 больницам Киргизии флуоресцентные иммунологические анализаторы, пишет «24.kg».
Отмечается, что это медицинское спецоборудование позволяет проводить раннюю диагностику острой почечной недостаточности и инфаркта миокарда, а также оценивать риски возникновения ишемической болезни сердца.
Также общественная организация передала в Национальный центр онкологии и гематологии лекарственные препараты на общую сумму 5 млн 370 тысяч сомов (4 млн 950 тысяч рублей).