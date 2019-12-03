Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Упавшая в Петербурге с высоты 14-го этажа на капот автомобиля 14-летняя девочка могла стать жертвой собственной неосторожности. Пострадавшая находится в состоянии медикаментозной комы, врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщила уполномоченный по делам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Напомним, вечером 2 декабря обнаженную девушку обнаружил на своем автомобиле местный житель на улице Софьи Ковалевской. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу и прооперировали. В квартире, откуда она выпала, находилась ее мать.

Точные обстоятельства случившегося выясняются. Как установлено, накануне вечером девочка вернулась домой вместе с матерью из магазина, женщина уснула. Затем она почувствовала холод и, зайдя в комнату дочери, обнаружила, что девочки нет, а балкон открыт.

«По предварительной версии, девочка вышла на балкон и по неосторожности сорвалась вниз», — отметили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Сообщается, что девочка отлично училась, ни с кем не вступала в конфликты и никогда не высказывала мыслей о самоубийстве.

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