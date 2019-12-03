Дербент, Дагестан, , 22:39 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Дербента (Дагестан) по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбудили после гибели трёхлетней девочки, за которой присматривала нанятая няня.

«По версии следствия, 2 декабря 2019 г. примерно в 12: 00 (время местное) у себя в квартире 23-летняя жительница города Дербента, работающая няней по найму, нанесла удар по ногам стоявшей на кухонном шкафу трёхлетней девочке, которая залезла на шкаф за сладостями», — сообщили в пресс-службе.

Девочка от удара упала и, сильно ударившись головой, умерла. Няню задержали. Ведётся расследование.

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