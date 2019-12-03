Ватикан, , 21:57 — REGNUM Сервер Minecraft Ватикана, который запустил священник Роберт Баллсер, известный как «цифровой иезуит», столкнулся с серьёзными проблемами. Об этом 3 декаря сообщил портал PC Gamer.

Инициатива святого отца Баллсера привлекла к себе гораздо больше внимания, чем он рассчитывал. Вскоре после того, как он опубликовал сообщение о запуске сервера, выяснилось, что тот «лёг».

"Я просматриваю логи тестового сервера Minecraft и похоже, что есть кучка людей, которые постоянно подключаются и отключаются, чтобы заполнить места игроков и убить сервер. Интересно…», — написал Баллсер на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/padresj/status/1201590102188863488

Напомним, ранее священник заявил, что он хочет создать «сервер Ватикана» с какой-либо игрой, где геймеры не будут оскорблять друг друга. Он провёл голосование, по итогам которого выяснилось, что люди хотели бы видеть на этом сервере игру Minecraft.

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