Владимир, , 21:56 — REGNUM Во Владимирской области суд вынес решение по делу о Филипповском лесе в Киржачском районе, сообщил портал «ПроВладимир».

Территория Филипповского леса была передана двум коммерческим фирмам, одна из которых собиралась организовать там мусорный полигон. Однако жители села Филипповского стали протестовать против такого соседства.

После долгих судебных разбирательств выяснилось, что участок до сих пор принадлежит Гослесфонду. Арбитражный суд Владимирской области предыдущие сделки о продаже признал недействительными, а землю постановил вернуть в собственность государства.