Москва, , 21:10 — REGNUM Гражданин России Олег Никитин, об аресте которого ранее сообщило министерство юстиции США, не признаёт вину в предъявленных ему обвинениях в финансовых махинациях. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба посольства РФ в США в Facebook.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1169392233271165

Российские дипломаты также рассказали, что находятся на связи с арестованным гражданином РФ и оказывают ему всю необходимую консульскую помощь.

Помимо этого, посольство находится на контакте с родственниками арестованного и его адвокатом. Отмечается также, что Никитин был арестован в сентябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об аресте Олега Никитина и двух граждан Италии сообщило министерство юстиции США. В ведомстве сообщили, что на Никита зарегистрирована компания KS Engineering, которую заподозрили в мошенничестве и отмывании денег.

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