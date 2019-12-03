Кемерово, , 21:09 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области в отношении сотрудницы опеки, которая допустила усыновление одной семьёй 36 детей, передаёт 3 декабря РЕН-ТВ.

Дело расследуется по статьям о присвоении полномочий должностного лица и о служебном подлоге. Следствие заинтересовалось действиями сотрудника опеки после того как она выдала документы на получение денег двум женщинам, усыновившим 36 детей.

В ходе расследования выяснилось, что опекуны получили от неё поддельные документы на расходование денег, принадлежащих детям. При этом опекуны — мать и дочь, то есть все дети оказались усыновлёнными одной семьёй.