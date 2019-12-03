Екатеринбург, , 21:11 — REGNUM В столице Среднего Урала ввели новую очередность для записи детей в первый класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Теперь подавать записывать своих детей будет родители не со всего города одновременно, а с отдельных районов — по очереди. В частности, с 29 января по 30 июня 2020 года будет открыта регистрация в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах, с 30 января по 30 июня — в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах, и с 31 января по 30 июня — в Кировском и Октябрьском районах.

Также родители смогут предварительно заполнить тестовое заявление через госуслуги, чтобы была возможность предварительно исправить возможные ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Екатеринбург пережил «школьный коллапс» — в первые классы школ записалось экстремальное для города количество детей. В одной из школ даже ввели 1 «Х» класс, чтобы вместить всех первоклашек.

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