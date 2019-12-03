Москва, , 19:54 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует столичным автомобилистам временно отложить поездки из-за гололеда на дорогах. Соответствующее сообщение размещено в микроблоге ЦОДД в Twitter.

«Движение в городе непростое: гололёд не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7−8 баллов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах в настоящее время наблюдается «очень много мелких аварий». Наиболее серьёзные затруднения в движении отмечены в центре и на кольцах.

«С поездками на авто лучше подождать до 21 часа», — сообщают в ЦОДД.