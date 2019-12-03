Рим, , 19:54 — REGNUM Лишь три четверти итальянских школьников в возрасте 15 лет способны не только читать, но и понимать прочитанное, передает Mediaset во вторник, 3 декабря, со ссылкой на результаты национального экспертного исследования.

Среди школьников, живущих в более обеспеченных северных провинциях страны, способных понимать прочитанное примерно на 10% больше, чем среди их сверстников из южных регионов.

Около четверти школьников не обладают и базовым уровнем понимания математики, и этот показатель на юге страны также выше, чем на севере, отмечено в исследовании.