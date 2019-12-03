Владимир, , 19:48 — REGNUM Студенты Владимирского базового медицинского колледжа получили право оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи города Владимира. Как сообщила пресс-служба областной администрации, было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Владимирского базового медицинского колледжа и Станции скорой медицинской помощи города Владимира.

Добровольцы могут измерять температуру, пульс, давление и частоту дыхания пациентов, собирать анамнез, транспортировать больных и оформлять документы. Это станет дополнением к учебной практике студентов.

Волонтёры в составе бригады скорой помощи уже начали выезжать на вызовы. К медикам присоединились 15 студентов специальности «лечебное дело». Общественники считают, что позже с волонтёрами-медиками начнут сотрудничать другие станции и отделения скорой помощи.

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