Курган, , 19:43 — REGNUM В Кургане жители дома №98 по улице Коли Мяготина жалуются на свою пожилую соседку. Женщина завалила свою квартиру мусором и развела клопов и тараканов, пишет информационное агентство KURGAN.RU.

Старушке на вид за 80 лет. С улицы она несёт домой разный мусор. Её квартира буквально завалена мешками с различным содержимым.

По обращению граждан женщину посетили сотрудники соцзащиты и надзорных органов. На предложение переехать в пансионат для престарелых она ответила отказом. Требование освободить квартиру от свалки тоже осталось без удовлетворения.