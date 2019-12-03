Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:13 — REGNUM Во Владимирской области в посёлке Анопино Гусь-Хрустального района произошёл конфликт между руководством стеклотарного завода «Раско» и арендатором, с которым расторгли договор, сообщил портал «Губерния33».

Местные жители утром 3 декабря сообщили о «рейдерском захвате» завода и о том, то на место прибыли службы быстрого реагирования и Росгвардейцы. По словам гендиректора Виталия Миронова, с фирмой, которая была арендатором предприятия, расторгли контракт. У руководства появилась информация, что на заводе незаконно работают иностранцы, которых поселили в одном из цехов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отношении головной компании Воронежского стеклотарного завода ООО «Раско» была введена процедура наблюдения. В отношении его бывшего гендиректора возбуждено уголовное дело о сокрытии доходов в особо крупном размере. Следователи считают, что он производил расчёты с контрагентами через третьих лиц и скрыл от государства более 40 миллионов рублей — а за счёт этих средств предприятие должно было погасить долги по налогам.

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