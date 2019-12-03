Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Помимо гражданина РФ Олега Никитина, в списке обвиняемых — двое граждан Италии, гражданин США и ещё один гражданин России, Антон Черемухин. Правоохранительным органам США удалось задержать Никитина и двоих итальянцев в американском штате Джорджия. Сейчас они ждут судебного заседания.

По информации американского министерства юстиции, Никитину принадлежит зарегистрированная в РФ компания KS Engineering, которую заподозрили в сговоре для отмывания денег, махинациях, а также стремлениях обойти торговые эмбарго.