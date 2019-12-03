Челябинск, , 18:55 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Алишевского сельского поселения Раиль Габитов подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи вменяют ему в вину эпизод из февраля 2012 года. По их мнению, подозреваемый выдал одной из гражданок фиктивную выписку о наличии права на пользование землёй площадью 1500 кв. метров. Затем эта гражданка оформила на участок право собственности.

Местный бюджет понёс ущерб на сумму больше 450 тыс. рублей. Преступление выявила полиция. Решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинения и об избрании меры пресечения.