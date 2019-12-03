Москва, , 18:36 — REGNUM В посольстве Киргизии в Москве с 7 декабря 2019 года откроются курсы киргизского языка для детей трудовых мигрантов, передают «Vesti.kg».

Как отмечают инициаторы проекта, языковые курсы необходимы для того, чтобы дети граждан Киргизии, работающих в России, не забывали родную речь.

Посещать занятия смогут дети в возрасте от 6 до 12 лет.

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Проект создан по инициативе образовательного центра «Мир вам», при поддержке посольства Киргизии в России и общественного объединения «Кыргыз тили» («Киргизский язык»).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным 88% киргизстанских мигрантов предпочитают работать в России. Сейчас на российской территории трудятся не менее 640 тысяч граждан Киргизии или около 10% населения республики.

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