Алма-Ата, Казахстан, , 17:58 — REGNUM В Казахстане планируют принять специальные меры для сохранения памятников археологии на территории урочища Кок-Жайляу. Об этом говорится в проекте межрегиональной схемы территориального развития алма-атинской агломерации, который опубликован на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В рамках документа планируется обеспечить сохранность древнего городища Талгар, создать музей-заповедник на территории Боралдайских сакских курганов Алма-Аты, разработать информационную систему баз данных памятников историко-культурного наследия Алма-Аты.

Кроме того, в рамках межрегиональной схемы развития планируется реализовать ряд мероприятий по сохранению биоразнообразия и охране зеленых зон.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября главный эксперт антикоррупционной службы Казахстана Нурбек Набиев заявил, что ведомство проверит расходование бюджетных средств на строительство горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу, которое в настоящее время приостановлено.

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