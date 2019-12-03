Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Члены фанатского клуба «За Зенит» попросили Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Санкт-Петербурга проверить условия условия содержания в спецприемнике полиции фанатов клуба «Спартак», которые были задержаны 1 декабря за хулиганство и отправлены под арест на 15 суток. Об этом сообщил глава ОНК, правозащитник Александр Холодов.

Напомним, трое болельщиков московского футбольного клуба были задержаны за мелкое хулиганство — они ругались матом на улице. Со вменяемым правонарушением москвичи не согласились, однако Дзержинский районный суд города на Неве отправил их под арест на 15 суток.

По словам Холодова, у петербургских фанатов было опасение, что сотрудники полиции, являясь, скорее всего, поклонниками «сине-бело-голубых», могут как-то предвзято относится к болельщикам «Спартака».

"Опасения не подтвердились — культурная столица, как всегда, держит уровень!», — отметил Холодов.

По его словам, у задержанных жалоб на условия содержания нет. По их словам, сотрудники полиции также корректно относятся к ним, однако они до сих пор не понимают причину такого сурового решения суда. В ближайшее время к фанатам должен прийти адвокат, который постарается обжаловать решение суда о 15 сутках ареста.

«Шансы сократить срок точно есть — у одного беременная жена, да и 15 суток — максимальное наказание, для него должны быть веские причины», — подчеркнул Александр Холодов.

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