Астрахань, , 17:52 — REGNUM В Астраханской области на дорогах работает 148 собственных комплексов фотовидеофиксации нарушений, пять пунктов весогабаритного контроля и пять передвижных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

При этом, по словам директора Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Овсянникова, эта техника работает неэффективно. Главной причиной он назвал тот факт, что на дорогах нет разметки или знаков дислокации. Поэтому только на 22% перекрёстков фиксируются нарушения правил дорожного движения.

Некоторые нарушения не фиксируются, потому что водители пытаются «обмануть» технику на дорогах. Например, до 85% грузовых машин с перегрузом скрывают номера при проезде комплексов весового контроля.

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