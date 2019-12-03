Симферополь, , 17:50 — REGNUM В Крыму открыли движение автомобилей на участке над одноимённой карстовой пещерой «Таврида». Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«До этого машины ехали в объезд по холму. Но резкий подъём большегрузам было непросто преодолеть, поэтому было важно закончить работы до наступления минусовых температур. Перед укладкой асфальта над пещерой смонтировали 130-метровую железобетонную плиту», — отметил Назаров.

По его словам, запуск транспорта над пещерой позволит существенно повысить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в районе поселка Зуя в Белогорском районе во время строительства трассы «Таврида обнаружили карстовую пещеру, протяжённость которой составляет более километра. Внутри полости учёные нашли фрагменты останков древних животных.

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