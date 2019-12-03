Москва, , 17:46 — REGNUM Средняя сумма затрат на новогодний ужин в России оказалась примерно на уровне десяти тысяч рублей, передаёт 3 декабря «Звезда».

Такие данные приводит компания Nielsen. В опросе участвовала тысяча человек.

Уточняется, что 70% жителей страны собираются отмечать Новый год у себя дома, причём большая их часть намерена самостоятельно готовить угощения к праздничному столу.

Среди наиболее востребованных продуктов оказались овощи и фрукты, а также сыр, мясо, птица и рыба. В основном эти продукты люди будут закупать в последнюю неделю перед Новым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Nielsen, часть жителей РФ готова купить себе подарок на сумму свыше десяти тысяч рублей. При этом эти же люди готовы потратить на подарок своей второй половине не более пять — шести тысяч рублей.

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