Москва, , 17:44 — REGNUM Для того, чтобы на дорогах РФ было меньше непрофессиональных водителей, которые даже ПДД не знают, нужно менять не формат экзамена, а бороться с покупкой прав, внедрять современные технологии и снабдить инспекторов видеорегистраторам, считает лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ГИБДД планирует изменить процесс сдачи экзаменов на водительские права, исключив ту их часть, что предполагает демонстрацию водительских умений на закрытых площадках.

Как полагает Цветков, у этой инициативы есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это частично уменьшит коррупционную составляющую, но с другой — автошколы, вероятно, будут уделять некоторым элементам меньше внимания, а стало быть, ученики рискуют не научиться правильно парковаться или ездить задним ходом. При этом эксперт подчеркнул, что проблема не в формате экзамена, а том, что в РФ немало тех, кто не посещает занятия, покупает свидетельство об окончании автошколы и сам экзамен.

«Вот с этим нужно бороться. С «серыми» автошколами, с покупкой экзаменов, вводить в школах изучение ПДД, внедрять современные технологии обеспечения контроля за соблюдением ПДД, на инспекторов ГАИ надеть видеорегистраторы. Тогда мы и культуру вождения повысим, и безопасность пешеходов, и коррупцию в ГАИ уменьшим», — сказал Цветков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уже менее чем через год для получения прав на управление автомобилем, возможно, не придётся сдавать «площадку». Исключить этот этап проверки навыков вождения Госавтоинспекция планирует с октября следующего 2020 года.

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