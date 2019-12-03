Дербент, Дагестан, , 17:42 — REGNUM В Дагестане задержали молодую няню по подозрению в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе МВД России по республике.

Установлено, что накануне днем у себя в квартире 23-летняя жительница города Дербента, работающая няней по найму, ударила по ногам трехлетнюю девочку, которая залезла на кухонный шкаф за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой, от чего скончался на месте.

Подозреваемая в настоящее время доставлена в отдел полиции Дербента. Она рассказала, что уже полгода присматривала за девочкой, пока ее мама была в отъезде. При этом она не имела сертификат о прохождении профессиональных курсов.

В настоящее время тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.