Рязань, , 17:47 — REGNUM На должность главного врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» назначен Виктор Филимонов, сообщили 3 декабря в региональном министерстве здравоохранения. Ранее он возглавлял горбольницу № 11.

Виктор Филимонов — доктор медицинских наук, врач-хирург и врач-уролог высшей квалификационной категории. В связи с его переходом на новое место работы, главным врачом городской клинической больницы №11 назначен Роман Васин, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории, до этого времени он занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи и организационным вопросам.

Новое здание городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани должно принять первых пациентов уже в декабре 2019 года.

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