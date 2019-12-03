Симферополь, , 17:38 — REGNUM Девушку, пострадавшую при ДТП в Симферополе, во время которого автомобиль снёс часть автобусной остановки, госпитализировали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«Пострадавшую госпитализировали в Симферопольскую клиническую больницу №6. Её состояние средней степени тяжести», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в центре Симферополя водитель не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. По его словам, его машину вытолкнул на остановку рядом идущий автомобиль «ВАЗ».

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