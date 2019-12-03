Москва, , 17:27 — REGNUM Число туристов, въехавших в Россию в период с января по сентябрь 2019 года, меньше на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила пресс-служба Федеральной службы государственной статистики.

Всего за указанный период в Россию въехали 19,1 млн туристов. Из этого числа 8 млн туристов — граждане дальнего зарубежья, 11 млн — граждане стран СНГ. В данных не учитывались туристы, въехавшие в Россию через Белоруссию.

Наибольшим туристическим успехом Россия пользовалась у Китая, Финляндии, Германии, Польши и Эстонии. Что касается стран СНГ, то лидером по посещаемости России стали граждане Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная казна ежегодно пополняется суммой около 120 млрд рублей в год благодаря туристической сфере.

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