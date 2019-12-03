Симферополь, 3 декабря 2019, 17:29 — REGNUM В действиях директора предприятия, которое провело незаконную вырубку деревьев в Железнодорожном районе Симферополя, усматриваются признаки уголовного правонарушения. Об этом 3 декабря сообщила в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. По мнению местных жителей, это произошло с молчаливого согласия городских чиновников и бездействии местной полиции.
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