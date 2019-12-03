Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в рамках празднования 75-летия Победы планируется провести около 1300 мероприятий. При этом в пяти городах-столицах округа в парадах примут участие ветераны из других стран, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда по итогам участия оргкомитета в Москве.

В преддверии значимой даты в каждом регионе ПФО сформирован оргкомитет и разработаны планы праздничных мероприятий. Объединяющими станут акции, которые несколько лет проходят по всей стране: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», вахты Памяти.

Кроме этого, в Поволжье определены пять городов, в которых парады войск и военной техники будут организованы при участии ветеранов Великой Отечественной войны из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа и Пермь.

В целом в Поволжье запланировано проведение почти 1300 мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы.

Напомним, Нижегородская область в 2019 году стала центром Поволжья по подготовке волонтеров к сопровождению мероприятий ко Дню Победы.