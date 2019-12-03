Волгоград, , 17:19 — REGNUM Отбор на обучение общественных инспекторов в сфере ЖКХ стартовал в Волгоградской области. Регион вошёл в число пилотных территорий юга России, где будет реализован подобный проект и рассчитан до декабря 2020 года, сообщили 3 декабря в пресс-службе областного комитета ЖКХ и ТЭК.

Как отмечают в администрации, участие в программе позволит собственникам многоквартирных домов получить полезные знания, в том числе со специализацией по капитальному ремонту, получить статус общественного жилищного инспектора и включиться в работу по общественному контролю в сфере коммунальных услуг. Теоретическую и практическую подготовку слушателей будут проводить эксперты Международной академии профессионального образования, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Региональной общественной инспекции. Свой опыт представят и добровольцы проекта: юристы, медиаторы, адвокаты и специалисты рынка коммунальных услуг ЖКХ.

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» будет реализовываться в Волгоградской области, Республиках Калмыкия и Кабардино-Балкарии, а также в Севастополе.