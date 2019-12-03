Симферополь, 3 декабря 2019, 17:17 — REGNUM Возмущённые незаконной вырубкой деревьев жители Симферополя обвинили полицию и местные власти в бездействии и нежелании искать ответственных за уничтожение здоровых деревьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Многие недоумевают по поводу нерасторопности правоохранителей.
Очевидцы также сообщили, что местным жителям удалось задержать водителя автомобиля с вышкой. Его сообщникам удалось скрыться.
Как сообщало ИИА REGNUM, ранее в железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. В администрации города заявили, что вырубка деревьев незаконна и ответственные за неё люди понесут наказание.
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