Симферополь, , 17:17 — REGNUM Возмущённые незаконной вырубкой деревьев жители Симферополя обвинили полицию и местные власти в бездействии и нежелании искать ответственных за уничтожение здоровых деревьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы на месте, полиция подъехала, развернулась и уехала. Из администрации города никого нет. Приехал только депутат Казарян и журналисты», — сообщают местные жители в Facebook.

Многие недоумевают по поводу нерасторопности правоохранителей.

«Телевизор — это хорошо! Но чем у нас в городе занимается полиция, если за 2,5 часа не может доехать на вызов? На вызов администрации, обратите внимание», — пишут симферопольцы.

Очевидцы также сообщили, что местным жителям удалось задержать водителя автомобиля с вышкой. Его сообщникам удалось скрыться.

«Завтра скажут, что пилило физлицо на своей машине, штраф 500 рублей и дело с концом», — предполагают люди.

Как сообщало ИИА REGNUM, ранее в железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. В администрации города заявили, что вырубка деревьев незаконна и ответственные за неё люди понесут наказание.

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