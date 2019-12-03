Грозный, , 17:17 — REGNUM Строительство 15 школ начато в 2019 году на территории Чечни в рамках реализации национального проекта «Образование». Из них до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 14 учреждений, сообщил на своей странице в Instagram министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

Ожидается, что открытие новых школ позволят частично ликвидировать в регионе трехсменный режим обучения. Министр добавил, что лично проводит осмотр строящихся объектов, которые в настоящее время находятся на стадии проведения внутренних отделочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил. что в три смены в республике продолжают обучаться ученики 73 школ.

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