Увельский район, Челябинская область, , 17:01 — REGNUM В челябинском Увельском районе 18-летняя девушка-сирота остаётся без жилья. Местные власти не спешат предоставлять ей жилое помещение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отца у девушки нет, мать лишена прав. С 2007 года юная челябинка находится на учёте как имеющая право на предоставление жилья. Окончив техникум-интернат инвалидов, она направилась в мэрию, но там жилья ей не дали.

Отчаявшись, девушка обратилась в прокуратуру. Прокурор обратился в суд с требованием обязать чиновников дать сироте благоустроенное жилое помещение. Иск прокурора пока находится на рассмотрении.