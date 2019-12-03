Краснодар, , 16:58 — REGNUM По итогам 2019 года у военно-морского флота России появится более 480 новых образцов техники и вооружений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники», — заявил Путин.

Среди них — две подводные лодки, четыре береговых ракетных комплекса, три воздушных судна, 23 надводных корабля и судна обеспечения и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

В частности, речь идёт о переоснащении атомных подводных крейсеров «Борей» на их штатное вооружение — ракеты «Булава».

Основу стратегических неядерных сил ВМФ составляют корабли — носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр», напомнил президент.

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвящённых военной тематике. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» состоится второе совещание по вопросам развития ВМФ.