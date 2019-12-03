Москва, , 16:58 — REGNUM Вечером 3 декабря в Москве ожидаются пробки в 9 баллов. Такой прогноз составил сервис «Яндекс.Пробки».

Пик заторов ожидается к 19 часам. По состоянию на 16:55 пробки набрали 7 баллов.

Наиболее загруженными столичными дорогами стали Бульварное и Садовое кольца, набережные, а также отдельные участки Московской кольцевой автомобильной дороги.

Специалисты связывают рост заторов с выпавшим в ночь со 2 на 3 декабря снегом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики пообещали, что уже днём 5 декабря большая часть снега начнёт таять из-за оттепели