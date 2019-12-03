Рига, , 16:57 — REGNUM 46% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет участвуют в «чековой лотерее». Об этом сообщает портал Mixnews.lv.

Журналисты отмечают, что «чековая лотерея» была придумана и запущена 1 июня 2019 года Службой государственных доходов (СГД) Латвии.

Таким образом, ведомство хотело стимулировать жителей страны требовать чеки после покупки и заметно преуспело в этом. После регистрации на сайте лотереи чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить и в случае выигрыша предъявить в СГД лично или через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд состоит из главного приза размером 10 000 евро, трёх более мелких по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Раз в году у участников лотереи есть возможность получить денежный приз 20 000 евро и ещё четыре дополнительных по 10 000 евро, а пять по 2000 евро.