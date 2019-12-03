Москва, , 16:57 — REGNUM Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил в связи с празднованием Дня Неизвестного Солдата создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории России.

Об этом он заявил во вторник, 3 декабря, на встрече с председателями региональных отделений РИО.

«Этот день напоминает нам о колоссальной жертве, принесенной советским народом на алтарь великой Победы. Историкам, конечно, известно, что в годы войны преступления нацистских оккупантов тщательно фиксировались, и в 1942 году для этого был создан специальный орган, его точное название — Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я полагаю, что пришло время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности. В этой связи предлагаю создать комиссию Российского исторического общества по изучению преступлений нацистов на территории России», — цитирует слова Сергея Нарышкина ТАСС.

Войти в состав комиссии он пригласил в первую очередь представителей отделений РИО из регионов, пострадавших в годы оккупации.

«Результатом наших усилий должна стать серия просветительских мероприятий и выставок, подготовка документальных публикаций, установка новых памятных знаков», — подчеркнул председатель РИО.

Сергей Нарышкин призвал руководство региональных отделений РИО к взаимодействию с проектом «Без срока давности», который реализуется под руководством сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой.

«Он также посвящен трагедии нацистской оккупации, ведется большая работа во многих регионах страны, и я убежден в том, что следует объединить усилия со всеми, кто разделяет наши общие задачи», — отметил Сергей Нарышкин.

Кроме того, считает председатель РИО, отделения общества должны будут принять участие в праздновании 350-летия Петра Великого в 2022 году.

«Уже приступил к работе федеральный комитет под руководством Дмитрия Медведева, сформирован план его работы. Если у региональных отделений РИО будут дополнительные предложения по проведению соответствующих тематических мероприятий, реализации проектов, я прошу нас информировать», — добавил Сергей Нарышкин.

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