Брянск, , 16:55 — REGNUM В участии в телефонном мошенничестве подозревают 21-летнего жителя Брянска. В полиции считают, что он причастен как минимум к восьми эпизодам преступной деятельности. Подозреваемый действовал в сговоре с заключённым одной из колоний Новосибирской области, ранее уже судимым за аналогичные нарушения закона, сообщили 3 декабря в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.

Заключённый действовал по известной схеме: звонил на случайные номера, представлялся родственником и разыгрывал спектакль о случайном причинении вреда незнакомому человеку. Якобы за не привлечение к ответственности нужно было заплатить. Сообщник злоумышленника диктовал встревоженным родным, куда и как перевести средства. Одним из вариантов передачи денег была встреча с курьером, который подходил к дому жертвы, забирал оплату, а затем переводил деньги на банковские счета и сим-карты мошенников, оставляя себе определённую часть. Задержанный житель Брянска как раз играл роль курьера в этой схеме. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным полиции, на территории Брянской области в 2019 году зарегистрировано более 30 подобных преступлений, общий ущерб от которых составил более миллиона рублей.