Ташкент, , 16:50 — REGNUM В Узбекистане снова открыли несколько постов патрульно-постовых служб в связи с праздничными и политическими мероприятиями в стране, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Посты были открыты с разрешения МВД в Ташкенте, Ташкентской и других областях Узбекистана. «Все это делается в целях обеспечения безопасности», — уточнили в министерстве. Ранее в стране из 133 постов закрыли 74.

Как сообщал ИА REGNUM, 22 декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему дорожно-патрульных постов между регионами республики. Он заявил, что данная система негативно сказывается на торгово-экономических отношениях и тормозит развитие туризма.

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