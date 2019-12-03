Москва, , 16:47 — REGNUM Требования о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России, не связаны с желанием «отгородиться» от зарубежных производителей, сообщил 3 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новый российский закон принят в рамках антимонопольной деятельности, отметил чиновник. Никакой попытки отгородиться нет ни в экономике, ни в киберсфере.

Песков «В интернете невозможно отгородиться, у нас нет такой задачи и нет такого намерения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 г. в России вступает в силу закон, согласно которому на продаваемые в РФ смартфоны, а также компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV должно быть предустановлено российское программное обеспечение.

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