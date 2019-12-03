Москва, , 16:45 — REGNUM Взаимопониманию между Россией и Монголией способствует активное изучение русского языка в этой стране. Об этом 3 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Москве.

«Прекрасному взаимопониманию способствует и то, что по масштабам изучения русского языка Монголия занимает одно из первых мест в мире», — сказал он.

Глава правительства отметил, для России это «и важно, и приятно».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Москве прошли переговоры Дмитрия Медведева и премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.