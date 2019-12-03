Астрахань, , 16:40 — REGNUM Муниципалитеты Астраханской области относятся к обустройству пешеходных переходов возле школ и других общественных зданий формально, из-за чего растёт количество ДТП с детьми. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое мнение высказали представители общественных организаций автомобилистов.

«Возле астраханских средних школ № 7, 8, 32 пешеходная разметка либо отсутствует, либо нанесена формально, без учёта реальной дорожной обстановки», — заявил председатель общественной организации «Дорожная этика» Сергей Варламов.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил профильным министерствам провести полную инвентаризацию пешеходных переходов возле всех школ региона и навести порядок в этой сфере.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе зарегистрировано 162 ДТП с участием детей и подростков. В них погибли два ребёнка и 186 пострадали.

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