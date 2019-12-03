Москва, , 16:39 — REGNUM Стоимость одной поездки в Московском метрополитене подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года. Об этом говорится в материалах к предстоящему заседанию президиума правительства Москвы.

В частности, разовая поездка по карте «Тройка» на метрополитене, МЦК и МЦД подорожает с 38 рублей до 40 рублей, билет «Единый» на одну поездку — с 55 до 57 рублей. Стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта при этом останется прежней.

Отмечается, что в среднем по 2020 году подорожание проезда не превысит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%.