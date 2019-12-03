Самара, , 16:38 — REGNUM Самолет авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

В генеральном консульстве республики в Казани уточнили, что инцидент произошел 2 декабря. Авиарейс Бухара — Москва приземлился в Самаре, однако пассажир отказался от госпитализации в связи с улучшением здоровья. Гражданин Узбекистана сообщил представителю генконсульства, что намерен отправиться по назначению наземным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября самолет авиакомпании «Узбекистанские авиалинии», летевший по маршруту Санкт-Петербург — Бухара, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за густого тумана. Экипаж принял решение посадить самолет в аэропорту Навои.

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