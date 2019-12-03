Махачкала, , 17:16 — REGNUM Сотрудники полиции нашли жителя Дагестан, который несколько дней числился без вести пропавшим. Оказалось, что 30-летний мужчина инсценировал свое похищение, чтобы не платить долги, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе МВД России по республике.

Уроженец Бабаюртовского района Дагестана 28 ноября выехал на автомобиле LADA Granta из города Каспийска и не вернулся. Спустя два дня данная машина была обнаружена на территории Карабудахкентского района. Мужчины в ней не оказалось, но в автомобиле присутствовали следы борьбы и крови.

«Версии были самые разные, а присутствие следов борьбы и пятна не бутафорской, а настоящей крови давали основания для серьезных опасений», — отметили в ведомстве.

Однако позже выяснилось, что «пропавший» имел крупные долги, поэтому инсценировал свое исчезновение. Мужчина жив и здоров, и был обнаружен у родственников, у которых он прятался в эти дни.