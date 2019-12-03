Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Сотрудник полиции Петербурга обещал устройство на службу в уголовном розыске за взятку в 300 тыс. рублей. Преступление коллеги раскрыли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщила 3 декабря пресс-служба ведомства.

Подозреваемый служит оперативником по особо важным делам того же самого Управления собственной безопасности Главка МВД.

«В ходе проверки было установлено, что полицейский требовал от претендента на службу в уголовный розыск 300 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он обещал помочь восстановиться на службе своему знакомому, ранее уволившемуся из ОВД по собственному желанию. При этом в реальности не существовало никаких препятствий для восстановления его на службе», — сообщили в УСБ.

Подозреваемого оперативника задержали прямо на рабочем месте. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ГУ МВД России проводят служебную проверку, по результатам которой сотрудника полиции обещают уволить из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям.