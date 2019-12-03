Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Министерство национальной безопасности США предложила ввести норму, согласно которой не только владельцы виз и гости страны, но и граждане США будут обязаны проходить процедуру снятия цифрового отпечатка лица при въёзде и выезде из страны. Об этом 3 декабря сообщил портал Engadget.

По мнению ведомства, это поможет противодействовать террористам, которые пытаются пересекать границу при помощи украденных документов. Правозащитники выступили ожидаемо против этой идеи.

В частности, представитель Американского союза защиты гражданских свобод Джей Стэнли заявил, что, таким образом, правительство «отказывается» от своего давнего обещания избавить граждан от «технологий навязчивого наблюдения».

Напомним, сейчас законы США освобождают граждан страны от обязанности проходить процедуру сканирования лица при пересечении границы. Предполагается, что технология будет внедрена в 20 крупнейших аэропортах США к 2021 году. Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили: реализация проекта столкнулась с «техническими и практическими» проблемами.

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