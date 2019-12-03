Москва, , 16:30 — REGNUM Сотрудники ГИБДД задержали в Басманном районе Москвы мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

Для проверки документов автоинспекторы остановили автомобиль «Ауди» с неизвестными гражданами. Сотрудники ГИБДД осмотрели автомобиль и обнаружили под сиденьем два предмета, схожих с пистолетом, а также 20 патронов.

В ходе личного досмотра у водителя автомобиля за поясом брюк был обнаружен еще один предмет, схожий по конструкции с пистолетом, и 7 патронов.

Полицейские задержали 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья.

Исследование показало, что два два изъятых предмета являются сигнальными пистолетами, самодельно переделанными в короткоствольное огнестрельное оружие под патрон 9×18 мм ПМ. Третий — пневматический пистолет, переделанный в огнестрельное оружие под патрон 9×18 мм ПМ.

Изъятые патроны калибра 9×18 мм являются штатными боеприпасами к пистолету Макарова «ПМ». Все пистолеты и патроны оказались пригодны для выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по т. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого заключили под стражу.